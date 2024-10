Reggio, continuano le opere di solidarietà: l’iniziativa del direttivo CRAL

“È meraviglioso ciò che siamo riusciti a raggiungere in soli 7 giorni”

“Questo sono io, e queste sono tre persone, a cui darò il mio aiuto, ma deve essere qualcosa di importante, una cosa che non possono fare da sole, perciò io la faccio per loro… e loro la fanno per altre 3 persone…”

Abbiamo utilizzato questo aforisma di un famoso attore in uno splendido film girato negli anni 2000 per far capire ai nostri amici e associati l’importanza di questa campagna. Oggi siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto il nostro primo e ambizioso obbiettivo attraverso la piattaforma GOFOUNDME.

La raccolta, come già anticipato, durerà fino a fine emergenza ma per far sì che il contributo arrivi nell’immediato il Direttivo del CRAL ha deciso di anticipare tutto l’importo raccolto.

“È meraviglioso ciò che siamo riusciti a raggiungere in soli 7 giorni”, dichiarano nella nota stampa i membri del direttivo del CRAL della Banca Monte dei Paschi di Reggio Calabria che in collaborazione con le sigle Sindacali della stessa Banca, Fabi, First/Cisl, CGIL e UILCA, ci tengono a ringraziare quanti hanno donato.

La somma bonificata ammonta a € 3.000 (€2.000 raccolti sul sito ed € 1.000 il contributo del CRAL)

“Un piccolo gesto che però deve servire da esempio, oggi più di sempre dobbiamo rimanere uniti perché solo così potremmo affrontare le difficolta. La lotta al Covid-19 sarà dura e noi cercheremo di stare al fianco di chi sarà in difficolta.”