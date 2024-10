Reggio, in corso la rilevazione consumi idrici

É in corso la rilevazione dei consumi idrici che si concluderà il 3 dicembre prossimo. Di seguito tutte le misure in atto.

Lettura dei consumi

Gli addetti della Società in house del Comune di Reggio Calabria, Hermes Servizi Metropolitani Srl, muniti di tesserino identificativo, effettuano la fotografia del contatore dell’acqua per rilevare i consumi, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

Nei casi di mancata rilevazione, laddove il contatore non è accessibile, l’utente è informato con un avviso, depositato in cassetta postale o sotto la porta di ingresso, che invita a provvedere all’autolettura entro i successivi 5 giorni.

Autolettura dei consumi

L’utente potrà effettuare autonomamente la lettura del contatore, comunicando codice contribuente e la misura rilevata, sempre entro il 3 dicembre prossimo, attraverso una delle seguenti modalità:

accedendo al sito hermesrc.it o tributi.reggiocal.it e compilando il relativo form

o e compilando il relativo form inviando un sms al numero 339.9942850 secondo il seguente formato:codice contribuente#lettura

al numero secondo il seguente formato:codice contribuente#lettura recandosi presso lo sportello della Hermes Servizi Metropolitani Srl di Via Sbarre inferiori n. 304/A ovvero telefonando allo 0965-631961. Tale modalità è attiva dal lunedì a venerdì [dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30] e il sabato [dalle ore 8:30 alle ore 12:30].

Per il ciclo di fatturazione dell’anno 2018, in assenza di rilevazione dei consumi, per mancata lettura o autolettura, verrà addebitato all’utenza un consumo stimato, salva la possibilità di eventuali successivi conguagli.