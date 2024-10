Reggio, Cristarella: ‘Con Patti per il Sud ristrutturazione del Granillo per l’esordio in Serie B’

“Le somme di circa 600 mila euro dei Patti per il Sud che l’amministrazione comunale ha investito per la ristrutturazione dello Stadio Oreste Granillo ci consegneranno entro qualche settimana una struttura riqualificata e pronta per l’esordio in serie B da parte della Reggina.” A dichiararlo è Luca Cristarella Consigliere delegato allo Sport alla Università Mediterranea di Reggio Calabria.

“L’intervento previsto -prosegue Cristarella- trasformerà lo Stadio Granillo, nella casa naturale della nostra squadra amaranto ed implementa le aspettative dei giovani e dei tifosi rispetto a quello che può essere il nuovo progetto Reggina targato Gallo in una struttura dinamica e moderna.”

“Le attività previste e la scadenza temporale entro la quale il tutto sarà completato dimostrano un attenzione importante per lo Sport in città da parte dell’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà che insieme al gruppo consiliare del Partito Democratico ed al suo Capogruppo Antonino Castorina ha svolto un lavoro meticoloso e puntuale in favore delle strutture sportive del nostro territorio comunale.”