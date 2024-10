Reggio, donna cade dal ponte di San Pietro. In corso gli accertamenti della Polizia

Non si conosce ancora l'esatta dinamica ma è probabile che non si tratti di un tentato suicidio bensì di una caduta incidentale

Sono in corso gli accertamenti per comprendere il motivo e l’esatta dinamica dell’incidente di ieri pomeriggio (ore 19.30) quando i Vigili del Fuoco del Corpo di Reggio Calabria hanno recuperato il corpo di una donna, probabilmente caduta accidentalmente dal ponte di San Pietro.

E’ probabile che non si tratti di un tentato suicidio bensì di una caduta incidentale. Da quanto si apprende, la donna, quarantenne di nazionalità ucraina, aveva due buste della spesa in mano ed era in attesa dell’arrivo dell’autobus. Secondo alcuni testimoni però probabilmente era visibilmente ubriaca.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad inviare sul posto una squadra con il supporto di una autoscala. Giunto sul posto il personale, constatando che la malcapitata era ancora in vita, si è calato sul greto del torrente e con l’ausilio di personale del 118, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria ha provveduto a barellarla e portarla in sommità.

La donna è stata trasportata da personale del 118 presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Le condizioni di salute della donna rimangono molto gravi.