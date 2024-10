Reggio e le sue bellezze: cosa fare a Ferragosto?

Il nostro territorio offre una vastità di meraviglie che ogni anno sono meta di turisti ma anche di cittadini locali in molteplici occasioni

Cosa fare a Ferragosto? Quali sono le mete più vicine ambite dai reggini?

Il nostro territorio offre una vastità di meraviglie che ogni anno sono meta di turisti ma anche di cittadini locali in molteplici occasioni.

Scilla

È un piccolo comune sulla costa tirrenica della Calabria. Si identifica come uno dei borghi più graziosi e caratteristici d’Italia, sorgendo su di un alto sperone roccioso a picco sul mare. La parte più antica e suggestiva del comune di Scilla è la località Chianalea, denominata anche piccola Venezia per la sua posizione quasi immersa nelle acque del mare.

Favazzina

Spostandosi un po’ è possibile raggiungere la piccola località di Favazzina, meta balneare distante solo 5 chilometri da Scilla. La sabbia fine ed il mare basso rendono questa spiaggia il luogo ideale dove trascorrere giornate al mare con i bambini.

Bova

Bova Marina dista da Reggio 45 chilometri e gode di spiaggia sabbiosa e mare pulito. Salendo di qualche chilometro si giunge a Bova Superiore, piccolo borgo arroccato sulle pendici dell’Aspromonte ed inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.

Pentedattilo

Si tratta di un piccolo borgo incastonato tra le montagne aspromontane (costa jonica della provincia di Reggio Calabria). Un piccolo paesino legato e spesso associato a leggende di fantasmi e storie di amori traditi dove il tempo sembra essersi fermato. Suggestivo ed emozionante lo spettacolo che è possibile ammirare.

Gambarie

Si scosta totalmente da ciò che qualche chilometro più in giù è caratterizzato da mare, spiagge e dunque molteplici attrazioni balneari. Da Gambarie è possibile raggiungere Montalto che offre un colpo d’occhio eccezionale sulla costa ionica, tirrenica e sull’Etna. Quale migliore occasione per una grigliata in montagna?