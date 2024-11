Reggio esempio di cittadinanza attiva: in onda su Geo – FOTO

Il 19 novembre, la trasmissione Geo, storico programma di Rai3 condotto da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi, ha dedicato uno speciale servizio all’impegno di Reggio Calabria per il bene comune, con il racconto delle attività dell’associazione Plastic Free.

Cittadinanza attiva a Reggio Calabria

Nella rubrica “Insieme: cittadini per la comunità”, è stato approfondito il tema dell’inquinamento da plastica, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, con un focus sulle iniziative di Plastic Free in Calabria. L’associazione, attiva da quattro anni sul territorio reggino, organizza interventi di clean up e sensibilizzazione ambientale per prevenire l’abbandono illecito dei rifiuti e contrastare l’inquinamento.

Ospiti della puntata:

Margherita Maiani , Segretaria Generale di Plastic Free Onlus, in studio.

, Segretaria Generale di Plastic Free Onlus, in studio. Serena Pensabene, Vice Referente Plastic Free Calabria, in collegamento da Gallico Marina.

Durante l’evento, svoltosi il 17 e 18 novembre, 50 volontari reggini hanno rimosso due tonnellate di rifiuti, tra plastica, vetro, indifferenziato e ingombranti, in una vera e propria dimostrazione di amore per la città. Durante il collegamento da Gallico Marina, Serena Pensabene ha raccontato:

“Dall’inizio del 2024 abbiamo organizzato in Calabria 90 appuntamenti di pulizia, coinvolgendo oltre 1500 volontari, rimuovendo 37mila kg di rifiuti e 30 kg di mozziconi di sigarette dall’ambiente.”

Un esempio per il futuro

La puntata ha raccontato la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale dei volontari reggini, sottolineando come i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza per un futuro più sostenibile.

L’impegno di Plastic Free dimostra che, attraverso il gioco di squadra e la sensibilizzazione, è possibile contribuire al benessere del Pianeta, rendendo la Calabria un esempio virtuoso.