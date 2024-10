Reggio, Falcomatà: “Bene misure sui Comuni nel testo del Decreto Crescita”

“Il testo del Decreto Crescita previsto nel Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe contenere misure decisive per la sostenibilità economica dei bilanci di decine di Comuni italiani a rischio default. Credo sia un provvedimento da sostenere che andrebbe realmente nella direzione della crescita, offrendo una risposta concreta a tanti territori di frontiera, in linea con quanto definito dalla discussione in seno alla conferenza Stato-Città“. Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il testo del Decreto Crescita in discussione durante l’odierna riunione del ConsigliodeiMinistri.