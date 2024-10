Reggio, Falcomatà: ‘In arrivo il week-end di Pasqua. Non facimu i fissa’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 7 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

Bonus spesa: c’è chi se ne approfitta

In altre regioni in maniera squallida qualcuno ha provato ad approfittarsi dello stato di bisogno delle persone, rivendendo questi bonus a chi non era riuscito a rientrare. Noi stiamo attuando un sistema che consentirà solo agli effettivi titolari di avere accesso al bonus.

Situazione controlli

A proposito di gente in giro e controlli, oggi mi vorrei concentrare su quelli che sono stati i numeri nello scorso fine settimana da parte della Polizia Municipale. Controllate 368 persone, alcune di queste sono state denunciate per lesioni stradali, altri denunciati per violazione per la quarantena, altri denunciati per abbandono di rifiuti. Totale delle sanzioni: 56. Accanto a questo sono stati controllati 388 esercizi commerciali, alcuni sono stati denunciati per alcune irregolarità. Le sanzioni ricordiamoci vanno a tutela di tutti. Il rispetto delle norme vuol dire tutelare la nostra salute.

Le restrizioni hanno salvato vite

Vedevo ieri sul TG che una ricerca di uno dei più grandi istituti di epidemiologia al mondo, ha dichiarato che in Italia si sono salvate 45 mila vite circa, e sono convinto che una fetta sia merito dei reggini. Stiamo cercando di aumentare i controlli in serata, perchè ci sono molte macchine di sera che circolano. E’ ovvio che prima di effettuare la sanzione occorre valutare tutte le sfaccettature.

“Non facimu i fissa”

Per quanto riguarda il weekend di Pasqua, io vi dico che questa sarà una festa diversa. Lo dico a tutti: “non facimu i fissa”. I controlli saranno intensificati all’ennesima potenza. Lo chiederò alla Polizia Municipale e al Prefetto. Non dobbiamo perdere il lavoro fatto fino ad oggi. Condivideremo il pranzo via Skype. Non pensate di uscire per andare in montagna o a fare scampagnate pensando di sfuggire ai controlli. Non possiamo mollare, con le buone e con le cattive. E’ martedì, ve lo dico da oggi, mettiamoci d’accordo.

Distribuzione mascherine

La Regione Toscana distribuisce mascherine, noi qui le abbiamo ordinate grazie alla donazione del dott. Artuso al Comune. Le distribuiremo a chi ne ha davvero bisogno. Non si fa politica sul bisogno delle persone, ne tanto meno sciacallaggio. Non provate neanche a chiederle se siete persone che se le possono permettere.

Decreto per le imprese