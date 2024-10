Reggio – Fashion day, la moda va a teatro

Dopo lo scorso 10 Novembre che ha visto coinvolte alcune delle più rinomate imprese del settore abbigliamento della costa ionica della provincia di Reggio Calabria presso il Club Kennedy di Roccella, la DB Model punta adesso i riflettori su Reggio Calabria la città dove ha sede l’agenzia e dove più che ovunque le attività del settore moda hanno bisogno di visibilità ed entusiasmo per affrontare un ‘austerità economica che colpisce oramai da tempo il settore abbigliamento.

Dodici le modelle tra le quali la romana Isabella Bonifazio e Miss Mondo Italia 2016 Giada Tropea , che davanti al flash del fotografo maestro Antonio Sollazzo, sfileranno nei vari look 2020. Le proposte cerimonia e sposa di Atelier non solo Sposi di Palmi, una collezione 2020 elegante e raffinata di costumi da bagno dello storico Mario Corsetteria, gli occhiali originali e griffati di Ottica View , i preziosi di Sebino Bellini con l’eccellenza del brand Calabrese Spadafora Gioielli “l’oro di Calabria“, per poi dedicare anche per i più piccoli un quadro moda con i look proposti da Dolce Cuore.

Non mancheranno i vari momenti di intrattenimento con il duo Musikè , il maestro Alberto Marafioti al pianoforte e la cantante Rossana Misale.

Ospiti ed interventi per promuovere iniziative e realtà reggine, musica ed intrattenimento per i contenuti di uno show che vuole essere di augurio per le nostre imprese reggine in prossimità del Natale e da monito ed incoraggiamento per un futuro dai tempi migliori!

Dunque appuntamento alle ore 20.00 presso il Foyer del teatro F. Cilea di Reggio Calabria.

Domenica 1 Dicembre. Ingresso libero