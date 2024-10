Reggio, fiaccolata di solidarietà per Maria Antonietta Rositani

La Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana, ad un mese dal gravissimo episodio di violenza che ha colpito Maria Antonietta Rositani, in accordo con i familiari di Antonietta e con lei stessa, ascoltata teneramente al telefono, organizza per venerdì 12 aprile, una fiaccolata d’amore e solidarietà utile a continuare ad illuminare le coscienze contro qualsiasi forma di violenza maschile contro le donne.

“Un fuoco, quello delle fiaccole, che pretenderà d’essere fiamma di caldo amore e non più, mai più, arma di feroce disumanità e spietatezza sul corpo innocente delle donne. Venite a fare luce sui passi nel cammino di lotta contro la violenza di genere. Si invita interamente la Comunità (Isitituzioni, Associazioni e qualsiasi sensibile realtà del territorio) a prendere parte all’iniziativa per far sentire massima vicinanza a Maria Antonietta in questo tempo di cure dolorose e di grande patimento fisico e morale. Sappiate tutti che lei sta dimostrando immenso coraggio, la sua voce al telefono, sebbene la forte commozione e le grandi sofferenze, è ardimentosa, bellissima, intensa, piena di sogni e di voglia di fare del bene agli altri, dopo questo tormentoso viaggio. L’aspettiamo tutti, saprà insegnarci tanto, già lo sta facendo”.

Intanto Laura Bertullo informa attraverso un post su Facebook come:

Indicheremo luogo preciso ed orario appena possibile. Invitate i vostri amici, i vostri parenti, le associazioni, le istituzioni del territorio. Perché ciò che è fatto per amore non conosce distinzioni, tutti uniti per dare ancora una volta un abbraccio di grande forza alla nostra “leonessa”, come l’ha chiamata la figlia Annie, perché possa superare il dolore delle cure a cui in questo mese è stata sottoposta e avere forza di affrontarne molte altre, che possa tornare in piedi, forte e bellissima da tutti noi. La Commissione vi aspetta, ancora una volta, per dare il vostro braccio e la vostra fiammella d’amore a chi in questo territorio, se soffre, non dovrà mai essere lasciato solo.