Reggio, flash mob a Piazza Castello: l’appello per il “Sarda Claus”

Si chiamerà “Sarda Claus – Reggio non mbucca” l’incontro reggino delle sardine. Come anticipato qualche settimana fa, l’appuntamento è fissato per giorno 27 dicembre a Piazza Castello che gli organizzatori, con il referente Filippo Sorgonà in testa, vogliono riempire di colori, libri, sardine “personalizzate, musica, arte, diritti civili, pensiero green e tanta Umanità.

Le parole d’ordine sono sempre le stesse: “Basta con l’odio. Basta con la violenza. Basta con l’autoritarismo”. L’invito proviene da Facebook, dove il movimento fa circolare le proprie idee e iniziative. D’altra parte, dopo il mega raduno di Piazza San Giovanni a Roma, con la prima assemblea nazionale del movimento che ha preso coscienza dei propri mezzi, adesso si tratta di trasporre anche nelle urne il sardina- pensiero.

“Rispondiamo al sovranismo, ai neo-fascismi e neo-nazismi, al razzismo ed ai tentativi reazionari di forme di governo autoritarie con una forte partecipazione che affermi i valori della Resistenza e dunque della Costituzione”,

scrivono gli organizzatori che rivolgono un accorato appello a tutta la regione, oltre che alla città e alla provincia di Reggio. È un invito “festoso” ad una manifestazione il cui programma è in continuo aggiornamento ma che ha ottenuto la partecipazione degli

“amici e le amiche che da sempre lottano per i Diritti Civili (dai Migranti alla comunità LGBT); con quelli che si battono per la sostenibilità climatica e sociale riaffermando con forza il rispetto delle diversità che vede nell’interculturalità un patrimonio da difendere e non una minaccia”. Il fine è quello di ottenere una “piazza eterogenea e umanamente ricca”.

Nel corso della manifestazione, che si svolgerà dalle ore 18:30 alle 21:30, sarà ufficialmente presentato il movimento delle sardine calabresi alla presenza della coordinatrice regionale Jasmine Cristallo. Ma non solo. Perché alla serata parteciperà anche l’artista Chiara Mosciatti, ormai nota alle cronache per aver contestato alla Sala Calipari il leader della Lega Matteo Salvini, con lo strascico di polemiche che ne è seguito. Ma – annunciano –

“ci sarà la amatissima “Doretta” a riempirci d’Amore contro ogni forma di transomofobia. La cara amica Fausta Ivaldi, da una vita impegnata in prima linea nel campo dei diritti civili ed ora coraggiosamente di nuovo a Reggio con un rientro ed una scelta di stare ed essere qui che è un modello di forza per tutti noi. I referenti dell’ANPI per il messaggio forte del cosa sia stato e del cosa debba essere oggi Resistenza. Le sardine “teen” giovanissime ed energiche. Artisti e musici che allieteranno rendendo più gioiosa ed appassionante quella che vogliamo sia una vera e propria festa”.

Da qui l’invito:

“Dotatevi di una scintilla da accendere assieme per annullare il buio e la cecità della coscienza. Portate un libro da scambiare o da donare. ‘Adottate’ una sardina-pensante scrivendoci su il vostro augurio, il vostro messaggio sociale, il vostro stato d’animo da condividere..”