Reggio, sfida all’ultima freccia al fortino di Poggio Pignatelli

Domenica 24 marzo 2019, presso il fortino Poggio Pignatelli di Campo Calabro, la ASD Arcieri TOXOTES organizzerà una gara 3D di tiro con l’arco.

In questa competizione si simula un percorso di caccia con l’ausilio di sagome artificiali (e dalla forma di animali) lungo 24 piazzole di tiro attraverso i fossati del forte e nei terreni circostante dai quali si può ammirare da un punto di vista preferenziale il panorama che domina sullo stretto di Messina.

La ASD Arcieri TOXOTES nonostante sia una società relativamente giovane, è dotata di istruttori con pluridecennale esperienza che da sempre s’impegnano nelle attività agonistiche e di divulgazione del tiro con l’arco sia con progetti prevalentemente nelle scuole del territorio sia nei propri campi di tiro.

Al termine della gara verrà data una piccola dimostrazione di Archery Battle, una disciplina nuova, nella quale i partecipanti, divisi in due squadre, si affrontano a suon di frecce (appositamente progettate per questa disciplina e con le adeguate protezioni) fino a quando non ne rimane che una sul campo.

Questa è una sola delle moltissime esperienze che offre Poggio Pignatelli, una fortezza che doveva proteggere l’entroterra delle invasioni, ma che invece si trova invasa dallo sport e dalla cultura!

Se non volete perdervi nessuna di queste splendide iniziative e volete sapere in quali giorni è possibile visitare il forte cercate www.poggiopignatelli.it.