Reggio, gran finale di anno scolastico all’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua

All’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua ,diretto dalla dott.ssa Mariantonia Puntillo , in un clima di grande allegria e sano divertimento come da tradizione, si sono svolte le manifestazioni di chiusura dell’anno scolastico. Ad ospitare tali eventi, gli ampi cortili dei plessi Galluppi e Collodi, addobbati a festa per l’occasione grazie alle bellissime e coloratissime scenografie realizzate con i disegni ed i lavori prodotti dagli alunni nelle tante attività laboratoriali.

Filo conduttore di tutte le esibizioni è stata la tematica d’Istituto “Reggio – Città Metropolitana tra arte, storia, cultura, tradizioni… ” che si è intrecciata con gli argomenti trattati nelle varie Educazioni (ambientale, alimentare, alla legalità, alla salute…alla cittadinanza attiva) ed i tanti progetti svolti nel corso dell’anno. Originali coreografie, correlate ad emozionanti abbinamenti musicali, canti, poesie, significative riflessioni e semplici drammatizzazioni hanno costituito un mix di elementi che ha entusiasmato genitori, parenti ed amici, accorsi numerosissimi per assistere alle performance degli alunni di tutte la classi, che a turno si sono esibiti sotto la regia impeccabile dei loro insegnanti. E’ stato un significativo e bellissimo momento di verifica, a coronamento del lavoro svolto con impegno e dedizione nel corso dell’anno scolastico.

Un anno ricco ed intenso, non solo per le attività didattiche svolte ma anche per l’ampia e variegata progettualità curriculare ed extra-curriculare prevista nel PTOF e fortemente voluta e sostenuta dalla dirigente Puntillo, al fine di fornire ai propri alunni le più svariate possibilità di crescita sia sotto il profilo didattico che sotto quello educativo-formativo. In questo contesto si inseriscono anche le attività di Lingua inglese, organizzate dall’I.C. in partenariato con la British School International House di Reggio Calabria che ha visto la partecipazione di numerosi alunni che con entusiasmo e consapevolezza hanno raccolto l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’inglese quale insostituibile arricchimento nella formazione della persona e del futuro cittadino italiano ed europeo. L’approccio pratico-comunicativo ha permesso agli di progredire nel loro livello di conoscenza, abilità e comprensione della lingua inglese.

E’ stato davvero gratificante vedere i ragazzi fare progressi e diventare man mano più sinceri di sé e delle proprie capacità di comprensione e comunicazione.

Gli insegnanti di madrelingua della British School International House hanno sottolineato il clima di collaborazione e di alleanza educativa presente riscontrata presso l’I.C. Tale progettualità d’Istituto è stata arricchita da ben 20 progetti PON destinati ai 3 Ordini di Scuola dell’I.C., che hanno riscosso un forte gradimento da parte degli alunni ,che hanno frequentato i vari moduli con interesse ed assiduità, ed hanno avuto una importante ricaduta sia sul rendimento scolastico sia sul grado di integrazione ed inclusione, che costituiscono la mission dell’I.C. L’anno appena trascorso è stato anche prodigo di ottimi risultati e premiazioni nei tanti concorsi locali e nazionali e nelle manifestazioni a cui l’I.C. ha partecipato, tra cui : Concorso “AIDO 2019” – Concorso “Serra International Italia” – Premio Pirandello: Concorso “Uno, nessuno e centomila” – Concorso ”La Calabria e il paesaggio: un patrimonio da studiare” bandito dal Consiglio Regionale della Calabria – 25^edizione Concorso ”Danila Pizzimenti –Roberta Rocca” promosso dall’Associazione culturale Anassilaos. Ed infine, una significativa e meritatissima Medaglia d’argento per i Campionati studenteschi di Corsa campestre, all’alunno Alessandro Berlingeri della classe 3B della Scuola secondaria ”Bevacqua” consegnata a Marina di Massa in occasione della Festa Nazionale dello Sport .Un anno, quindi, foriero di soddisfazioni e di ottimi risultati per la dirigente Puntillo, che guida l’I.C. con grande dedizione ed abnegazione.