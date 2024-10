Reggio, i finalisti del premio Rhegium Julii inedito 2022

Sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per l’esame delle opere partecipanti alla 54° edizione del Premio Rhegium Julii inedito per la poesia inedita (sezione intitolata ad Ernesto Puzzanghera), per la silloge (sezione intitolata a Gilda Trisolini) e racconto (sezione intitolata ad Emilio Argiroffi).

La commissione per le sezioni poesia inedita e silloge presieduta dal Presidente del Circolo Pino Bova e composta da Benedetta Borrata, Maria Florinda Minniti Giovanna Monorchio ed Elio Stellitano ha già definito il quadro dei finalisti alla edizione 2022. Si contenderanno la palma del primo premio per la poesia inedita: Pina De Felice (Reggio Calabria) con la poesia “ L’amore si vive”, Laura Garavaglia (Como) con la “Ada Byron Lovelac”, Giuseppe Laganà (Roma) con l’opera “Sono”, Raffaella Polverini (Trivolzio- PV) con “Verso”, Pietro Praticò (Reggio Calabria) con “Le onde della vita”, Mirela Stellitano (Reggio Calabria) con la poesia “Chronos”. Al vincitore di questa sezione andrà un premio di 500 euro, la targa e il diploma.

Per la silloge la medesima Commissione ha selezionato la seguente rosa di finalisti: Antonella Caggiano (Pescara) con la raccolta “Dove vanno a dormire le viole”, Francesco Fedele (Bagnara Calabra) con “Luntri”, Lucia Lo Bianco (Palermo) con “Ladri di pelle”, Gregorio Magazzù (Palmi) con “Pensieri e parole”, Margherita Parrelli (Roma) con “Tieni la pace in mano”, Giovanna Silvestri (Roma) con la raccolta “Cantici in cammino” Simone Tedesco (Cuneo) con l’opera “Zoppie”, Al vincitore di questa sezione sarà pubblicata l’intera silloge.

Infine la Commissione presieduta dal già Dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Maria Rosa Falduto, Rosaria Surace e Ilda Tripodi ha definito la rosa dei finalisti alla sezione racconto. Ecco i risultati: Valerio De Nardo (Roma) con l’elaborato “ Il soldatino”, Pietro Praticò (Reggio Calabria) con “Il balò con i canditi di cedro”, Giuseppe Raineri (Bergamo) con il racconto “L’appartamento”, Roberto Rognoni (Conegliano) con “Dieci centesimi”, Clelia Sinopoli (Levico) con “Il mio piccolo mondo”, Luigi Troccoli (Castrovillari) con il racconto “ L’egiziana”. Anche al vincitore di questa sezione andrà un premio di € 500,oo oltre la targa e il diploma.

La cerimonia di consegna dei premi è prevista per lunedì 29 agosto, alle ore 21.00, presso il Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità locali.

Nel corso della serata sarà consegnato il riconoscimento UNA VITA PER LA CULTURA intitolato a Giuseppe Casile alla poetessa Maria Festa, personalità dalle notevoli doti creative e ispiratrice di tanti giovani talenti del territorio. La breve scheda illustrativa della vita e delle opere di Maria Festa è stata affidata a Francesca Neri.

La cerimonia sarà conclusa dalla consegna di riconoscimenti ai Dirigenti scolastici Francesco Praticò (Liceo Statale Tommaso Gulli), Gabriella Ramondino (Liceo scientifico “Enrico Fermi” Sant’Eufemia d’Aspromonte) e Serafina Corrado (Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci) e alle rispettive docenti coordinatrici Teresa Megali Francesco Idotta, Mafalda Pollidori che hanno concorso al Progetto TESINE favorendo la nascita di un parco critico su Fortunato Seminara, Gilda Trisolini ed Emilio Argiroffi coinvolgendo gli studenti dei rispettivi istituti.

Come sempre non mancherà l’intrattenimento musicale che chiude ogni cerimonia di consegna dei premi che vedrà protagonisti al pianoforte il maestro Sergio Puzzanghera con Ercole Contello alla batteria e Vincenzo Baldessarro al basso, che intratterranno il pubblico con il programma I love jazz e latin jazz.