Reggio, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria visita il Comando Provinciale

Ieri mattina, il Generale di Brigata Pietro Francesco Salsano, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, con sede a Catanzaro, si è recato per la prima volta in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e alle Autorità della città metropolitana.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Guerrini, il Generale ha voluto rivolgere, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid 19, un indirizzo di saluto a una rappresentanza dei carabinieri in servizio, della componente territoriale, forestale e dei Reparti Speciali dell’Arma, operanti in Reggio Calabria oltre che agli organismi di rappresentanza C.O.B.A.R e dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC).

L’alto Ufficiale dopo aver salutato tutti i militari presenti e congratulatosi per i vari successi investigativi conseguiti in questi anni, mostrandosi entusiasta a pochi giorni dal suo insediamento, nel rivestire il nuovo incarico in una realtà particolarmente complessa, ha espresso il proprio massimo sostegno a ogni singolo carabiniere e a tutti i Reparti, sottolineando l’importanza rivestita dallo spirito di corpo nel quotidiano agire di ogni militare.

In ultimo, trattenutosi nella città metropolitana fino alla data odierna, il Generale, questa mattina si è recato in visita oltre che ai Reparti presso la locale sede del Comando Provinciale, anche presso altre sedi dei Reparti dipendenti, esprimendo la sua azione di prossimità e vicinanza.