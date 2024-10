Reggio, il giovane Roberto dice ‘no al razzismo’ con una canzone

Roberto Zappia, in arte Robbie, è un giovane studente reggino del Liceo Vinci di Reggio Calabria, di 17 anni. Il sogno nel cassetto è quello di diventare un giorno cantante, e nel mese di marzo ha pubblicato il suo primo brano.

“Racconta le avventure vissute da un ragazzo immigrato in Italia che viene discriminato per il colore della pelle dopo essere arrivato nel nostro paese a causa della guerra che ha distrutto la sua casa: vorrebbe tornare nel suo paese, ma non può farlo perché c’è la morte.”