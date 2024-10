Reggio – Imbalzano (FI): ‘Sulle manutenzioni l’amministrazione è indolente mentre la città continua ad affondare’ – FOTO

Una situazione endemica riguarda la passeggiata a mare della città che è stata divelta a causa delle intemperie climatiche, ma che versa in condizione drammatiche a causa dei mancati interventi di manutenzione da parte dell’amministrazione comunale che continua ad essere assente sulle questioni e sulle problematiche inerenti Reggio Calabria.

“E’ una situazione critica – dichiara l’avv. Pasquale Imbalzano consigliere comunale di centro destra – quella in cui versa il salotto buono della città dello Stretto. Nonostante, più volte, sia stata dichiarata da parte dell’amministrazione comunale l’immediata disponibilità di risorse per l’effettuazione degli interventi di manutenzione sulla pavimentazione, in realtà non solo gli stessi non sono stati realizzati, ma lo stato in cui si trova il lungomare è di totale abbandono. Invece, poichè il lungomare rappresenta il primo luogo da visitare per coloro che arrivano in città, ma anche per l’accesso da parte degli stessi reggini, dovrebbe essere curato con il ripristino della pavimentazione, ma anche di tutti gli altri interventi necessari a garantirne il decoro e la fruibilità“.