Reggio in Festa, il divertimento è scontato, gli organizzatori: “Evento creato per favorire i commercianti”

Ai nostri microfoni Claudio Aloisio, presidente della Confesercenti Reggio Calabria ci spiega i dettagli di ‘Reggio in Festa, il divertimento è scontato”, la manifestazione prevista per l’intera giornata del 4 gennaio sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria fino alla mezzanotte.

“Ci sarà tanta musica con artisti di strada ed un concerto finale di Tony Esposito a piazza Duomo. Una serie di eventi pensati per creare una giornata più allegra per tutte le famiglie reggine. Un evento che, seppur organizzato in modo molto veloce, ha grandi ambizioni. Gli associati di Confesercenti hanno subito aderito con grande entusiasmo”.

La manifestazione inizierà alle 11:00 del mattino e proseguirà fino alle ore 24:00. Questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio erano presenti anche l’assessore alle attività produttive Saverio Anghelone e il consigliere delegato al turismo Giovanni Latella che hanno illustrato, le proposte di animazione e coinvolgimento per il pubblico che caratterizzeranno l’evento.

Un evento dunque che dà la possibilità ai commercianti reggini di iniziare il nuovo anno con fiducia ed ottimismo.

“Prosegue il calendario del Natale proposto dall’amministrazione con un altro importante evento – afferma Latella ai nostri microfoni – Dopo il successo dello spettacolo dei Boomdabash, il concerto di Capodanno anche questa manifestazione in particolare con Tony Esposito e gli altri artisti, è per i reggini ed anche per i turisti fondamentale, per poter dare avvio al nuovo anno continuando col giusto entusiasmo”.