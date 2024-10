Vasto incendio nel reggino, canadair in azione – FOTO

In campo diverse squadre dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio sta bruciando le colline di Sant’Ilario di Lazzaro.

Il fumo è visibile anche a distanza dato e la nube di fumo avvolge l’intera area di Lazzaro e Motta San Giovanni.

I canadair sono già in azione per domare le fiamme dall’alto. Mentre da terra c’è tanto lavoro per gli uomini dei Vigili del Fuoco.

Sono andati distrutti anche diversi terreni agricoli privati.

È il secondo incendio in 24 ore: nella notte di sabato 1 agosto 2020, è toccato alla località di Trunca.