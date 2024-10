Reggio, incidente mortale. Traffico bloccato sulla SS 106

Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso degli accertamenti, sono stati coinvolti un furgone ed un'autovettura

La strada statale 106 ‘Jonica’ è temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 59,600 in località Brancaleone in provincia di Reggio Calabria.

Leggi anche

Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso degli accertamenti, sono stati coinvolti un furgone ed un’autovettura. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita.

Sul posto operatori del 118, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e la squadra Anas per la gestione dell’emergenza e per la riapertura al traffico della statale nel più breve tempo possibile.

Leggi anche

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.