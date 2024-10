Reggio, incontro tra il Presidente Unicef e la Garante dell’Infanzia

Nel pomeriggio del 14 Novembre il Presidente provinciale Unicef di Reggio Calabria, Dott. Emanuele Mattia, ha incontrato la Dott.ssa Giovanna Campolo, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune reggino.

Entrambe le parti hanno avuto modo di conoscersi ma anche confrontarsi sulle azioni da portare avanti per garantire i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sul territorio. Una totale sinergia tra le due Istituzioni sarà fondamentale per dare maggiore vigore ai comuni obiettivi, tenendo sempre presente i Principi Fondamentali della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ovvero assicurare il superiore interesse del Fanciullo ed il Suo diritto di essere ascoltato.

Sul territorio, l’UNICEF di Reggio Calabria è impegnato su più fronti: si sta lavorando, grazie all’adesione da parte della città metropolitana, al Programma “Città Amiche dei Bambini” per avviare le buone pratiche per creare una “città a misura di bambino”. Con l’iniziativa “Ospedale Amico” sposata dal “Bianchi – Melacrino – Morelli” si cercherà di dare maggiore supporto alle neomamme e ai loro bambini. Continuano anche le azioni negli Istituti Scolastici della provincia, grazie ad un proficuo lavoro di sensibilizzazione svolto dai tanti Volontari. Attività che, naturalmente, la Dott.ssa Campolo ha ben accolto e apprezzato. Mai come in questa occasione, l’unione sarà la vera forza per andare avanti.