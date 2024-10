La pianista Ingrid Carbone in concerto all’Hotel Miramare

Nella meravigliosa cornice della Sala degli Specchi dell’Hotel Miramare di Reggio Calabria, la nota pianista calabrese Ingrid Carbone si esibirà per l’Estate Reggina con una Conversazione – Concerto su Franz Liszt, presentando le composizioni contenute nel suo recente CD “Les harmonies de l’esprit”, pubblicato da Da Vinci Classics, Japan.

QUANDO

L’appuntamento è previsto per mercoledì 7 agosto alle ore 20.30.

Il concerto, ad ingresso libero, a cura dell’Associazione Clara Schumann e in collaborazione con L’Accademia delle Imprese Europea che si pone da sempre tra i suoi obiettivi quello di valorizzare il territorio sostenendo gli artisti e le eccellenze locali. A farsi portavoce di questo messaggio lo straordinario talento pianistico di Ingrid Carbone, pianista di fama internazionale e docente di matematica all’Università della Calabria che intratterrà il pubblico suonando, introducendo e spiegando i brani contenuti nel CD, tutti composti da Liszt.

Tra essi, la pianista introdurrà e suonerà un brano di rarissimo ascolto e di rarissima registrazione: la Leggenda di “San Francesco da Paola che cammina sulle onde”, ispirata da un quadro del pittore Steinle, mette in musica la famosa leggenda del Santo che, rifiutato da un battelliere, attraversò lo Stretto di Messina utilizzando il suo mantello come barca e vela.

INGRID CARBONE

Ingrid Carbone riceve da tempo l’attenzione lusinghiera di critici musicali e della stampa nazionale, così come della Rai, della Radio e la Televisione.

Premiata al concorso mondiale IBLA Grand Prize nel 2015, nel 2016 e nel 2017, in tutte le occasioni viene segnalata dalla New York IBLA Foundation tra “gli artisti che meritano l’attenzione del pubblico internazionale in quanto espressione di grande talento e professionalità”, attribuendole uno “standard di eccellenza assoluta”. In aggiunta, nel 2016 la New York IBLA Foundation le conferisce la Scarlatti Special Mention e nel 2017 la Piano Special Mention. Nel 2015 vince il Primo Premio al Concorso Musicale Internazionale “Erik Satie” di Lecce e il Secondo Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Rocchetta”.

Nel 2017 la FIDAPA BPW Italy (Sezione di Rende) le assegna il Premio biennale Donna del Sud per meriti artistici. Nello stesso anno, la sua storia artistica e sue interpretazioni di Liszt appaiono nel film-documentario “Genialità italiana sotto le stelle”, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia. Nel 2018, l’Associazione “La città del sole” del Rotary International le ha conferito il XXI Premio La città del Sole per la Sezione Arte.

Ingrid Carbone ha suonato in Austria, Cina, Germania, Israele, Slovenia, Spagna, Ungheria.

Si è diplomata in pianoforte a pieni voti all’età di 19 anni al Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, sua città natale, ha seguito masterclass in Italia e all’estero presso accademie prestigiose perfezionandosi con pianisti di fama internazionale, tra cui Sergio Cafaro, Hector Pell, Lazar Berman, Eduardo Ogando, Aquiles delle Vigne, Andrzej Pikul, Emanuel Krasovsky, Cristiano Burato.