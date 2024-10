Reggio, Klaus Davi: ‘Gebbione va liberato dai Labate’

"L'auspicio è che si avvicini l'ora X, il momento in cui nessun affiliato del famigerato Clan sarà più in circolazione"

“Bisogna fare un plauso alla DDA di Reggio Calabria per l’arresto di numerosi esponenti della cosca Labate.” Lo ha dichiarato KlausDavi consigliere comunale di San Luca in merito all’operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri che ha visto l’arresto di numerosi esponenti dello storico clan operanti nel settore delle imprese funebri.

“L’auspicio è che si avvicini l’ora X, il momento in cui nessun affiliato del famigerato Clan sarà più in circolazione. Noi continueremo a batterci per rendere loro la vita difficile.”