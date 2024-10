A Reggio la conferenza “SGT PEPPER’s 1967-2017”

Sono trascorsi esattamente 50 anni dalla data della pubblicazione di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, ottavo album dei Beatles e tutt’ora considerato come una sorta di ensemble allo zenith sia della produzione dei quattro di Liverpool che della musica rock. Un LP innovativo privo di raffronti per concezione, sonorità, testi, tecnologia di studio e lavoro di copertina giusto manifesto di pop-art. La registrazione venne realizzata presso gli Abbey Road Studios londinesi e vide impegnato il gruppo dal 6 dicembre del 1966 al 14 aprile dell’anno successivo.

La “Band dei Cuori Solitari del Sergente Pepper” rappresenta il cambiamento musicale di Paul Mc Cartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr come attestato dalle varie tonalità sonore, dagli aspetti letterari dei testi, alla ricercatezza del gusto all’inserimento di nuovi strumenti musicali per la realizzazione di questo contenitore sonoro. Un capolavoro rivoluzionario che è diventato l’album più celebrato di sempre.

Album dalla copertina e dalle canzoni leggendarie, come Lucy In The Sky With Diamonds, With A Little Help From My Friend e A Day In The Life.

Da queste premesse giovedì 1° giugno, a partire dalle ore 16,45, presso la villetta “De Nava”, Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, si svolgerà un incontro, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”, avente come tema “SGT PEPPER’s 1967-2017” e che ripercorrerà fatti e vicende relative all’album dei Beatles. Dopo l’introduzione di Gianni Aiello (Circolo Culturale “L’Agorà”) seguirà l’intervento di Gerardo Pontecorvo (musicologo).