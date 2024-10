Reggio, ‘La linguaccia’ strizza l’occhio al gluten free – FOTO

La storica pizzeria reggina ‘La Linguaccia‘, aperta da 12 anni, del titolare Gianfranco D’Urso, imprenditore nel settore della ristorazione dal ’99, risponde alle esigenze dei suoi clienti con una nuova saletta ‘gluten free‘.

A Reggio la corsa all’innovazione si fa sempre più serrata, ma i locali in grado di offrire alle persone celiache pasti ‘sicuri’ sono ancora pochi.

Il locale di via Rosselli 18, in pieno centro città, ha riservato un’intera area rivolta alla clientela celiaca con cucina dedicata. Tutto sarà ‘gluten free‘, primi piatti, contorni ma anche pizze, panini ed un’ampia scelta di rosticceria.

Tutti i prodotti sono preparati in un ambiente separato.

“Il mondo della celiachia è veramente vasto e l’errore è sempre dietro l’angolo – spiega Gianfranco D’Urso – L’attenzione e la cura dei dettagli verso i nostri clienti non è mai sufficiente. Puntiamo a migliorare giorno in giorno per rendere i nostri servizi assolutamente perfetti”.