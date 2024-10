Reggio, Legalità: ci piace! Vallone: ‘Per cambiare bisogna far ragionare, soprattutto i ragazzini’

Si è tenuto a Reggio Calabria, presso la Sala Calipari della Questura, l’incontro “Legalita, ci piace!” al quale hanno preso parte il Questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, il Presidente di Cat-Confcommercio, Carmelo Nucera, insieme ad autorità locali e rappresentanti di associazioni.

E’ intervenuto, ai microfoni della stampa, proprio il dott. Vallone, incentrando il suo intervento sulla modifica delle abitudini, della mentalità e del ragionamento dei ragazzini che va guidato il più possibile.

“Sono onorato -afferma- di ricevere Confcommercio in Questura. Saremo a loro fianco per ogni problema di ogni genere. Ci sono alcuni progetti già avallati a livello nazionale e altri che vogliamo portare avanti qui con i gruppi di commercianti che si mettono insieme per dare allarme reciproco per ogni eventualità di strano o pericoloso.”