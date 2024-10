A Reggio l’incontro ‘Buone pratiche a confronto’

“Rifiuti Zero Rc” in collaborazione con il Coordinamento per l’Ambiente e il Comune di Reggio Calabria ha organizzato per venerdì 26 ottobre alle ore 17.00 all’auditorium della Fondazione Lucianum in via Monsignor de Lorenzo n.30 una tavola rotonda dal titolo ‘LE BUONE PRATICHE A CONFRONTO’, un incontro pubblico con amministratori e funzionari impegnati nella lotta ai rifiuti e nello sviluppo di una efficace coscienza ambientalista.

All’evento parteciperanno:

Silvio Cascardo, delegato all’ambiente del Comune di Cerzeto (Cs);

Michelangelo Giansiracusa, sindaco del Comune di Ferla (Sr);

Consuelo Nava, assessore del Comune di Palmi (Rc) ;

Raphael Rossi, amministratore unico di “Formia Rifiuti Zero”.

Conclusioni del sindaco Giuseppe Falcomatà.

L’incontro di venerdì vuole rappresentare una condivisione di esperienze pratiche utili a dare spunti e suggerimenti per la crescita culturale del territorio.