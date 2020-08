Reggio, sul lungomare al via la XV edizione de 'I Tesori del Mediterraneo'

Saranno ancora una volta l’evento clou dell’estate reggina.

Dal 2 al 6 settembre, infatti, torneranno in riva allo Stretto “I Tesori del Mediterraneo”, la cui presentazione ufficiale alla stampa e alla cittadinanza avverrà mercoledì 2 settembre alle 11 al Palazzo della Provincia.

In quell’occasione il presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, Natalia Spanò e l’organizzatore Paolo Catalano, illustreranno nel dettaglio il programma dell’evento.

L’emergenza Covid-19 ha solo spostato in avanti di qualche settimana il via della manifestazione promossa dall’associazione “Nuovi Orizzonti”, rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi, ma non ha scalfito di certo l’entusiasmo e la creatività degli organizzatori che per festeggiare i primi 15 anni di un evento ormai apprezzato in tutta Italia, hanno pensato di fare le cose in grande.

Sport, cultura, turismo, spettacolo, enogastronomia, promozione del territorio e sociale, sono gli ingredienti che anche quest’anno caratterizzeranno “I Tesori del Mediterraneo” che aprirà i suoi battenti il 2 settembre e fino al 6 settembre animerà il Lungomare Falcomatà.

La squadra organizzativa de “I Tesori del Mediterraneo” in questi giorni ha limato gli ultimi dettagli del programma definitivo e tra novità e conferme, le prime anticipazioni riguardano il Premio letterario “APOLLO”, gradita e apprezzatissima novità dello scorso anno, che per l’edizione 2020 vedrà coinvolte ben 9 case editrici, per un evento che punterà alla valorizzazione di opere inedite. Altra novità riguarda il sociale: come ogni anno “Nuovi Orizzonti” sceglie di gemellarsi con un’associazione del territorio impegnata nel sociale e quest’anno il partner dell’evento sarà l’Unicef, che per l’occasione realizzerà una pigotta, la classica bambola simbolo dell’Unicef, in edizione limitata proprio per “I Tesori del Mediterraneo”.

Anche in questa strana e singolare edizione, seppur tra mille difficoltà, gli organizzatori hanno lavorato al meglio per riempire i forzieri che rappresentano “I Tesori del Mediterraneo”: “Il Salotto televisivo”, dove interverranno ospiti d’eccezione che si confronteranno su vari argomenti riguardanti lo sviluppo dell’area del Mediterraneo dal punto di vista culturale, commerciale, economico e politico; “La Regata del Mediterraneo”, vero cuore pulsante di tutto l’evento che vedrà affrontarsi, nello specchio d’acqua dello Stretto, gli equipaggi di canottaggio provenienti da tutta l’Italia; “La Cittadella del Mediterraneo” dove saranno ospitati numerosi stand espositivi e promozionali; lo spettacolo “Salite a bordo” che aprirà la parte serale della manifestazione e darà il benvenuto a tutti i partecipanti; lo spettacolo “I giochi delle Dee”; il galà finale “L’Olimpo degli dei” nel corso del quale verranno consegnati i premi della Regata; i premi “Zeus” e “Afrodite”, assegnati ogni anno ad un personaggio maschile o ad un personaggio femminile, che si sono particolarmente distinti in ambito sociale, culturale e professionale.