Reggio – Maltempo, Falcomatà: ‘Colpiti da alluvione, ma ci rialzeremo’

A questo bisogna aggiungere gli ulteriori problemi creati dalla spazzatura, soprattutto quella abbandonata dagli incivili e quella non raccolta del porta a porta, ancora presente sulle strade cittadine e che, per via dei problemi che voi conoscete, non è stata ancora recuperata.

Tuttavia sono in giro da stamattina per vedere come stanno le persone, i negozianti, per fare la conta dei danni, e tante cose non vanno bene: ho visto troppe foglie, plastica e cicche di sigarette intorno alle caditoie, c’è una manutenzione che va migliorata, ci sono sottopassi con problemi strutturali e stiamo lavorando a testa bassa senza sosta, c’è il problema Piazza della Pace che da trent’anni non siamo riusciti ancora a risolvere. Su questo però vorrei aggiornarvi: a giugno 2018, abbiamo fatto un bypass per aumentare i canali di raccolta all’interno della griglia tra l’entrata delle cooperative e il negozio animali; la pulizia delle griglie in questo ultimo mese è stata fatta più volte in quel tratto, purtroppo non è bastato.