Reggio – Maltempo, torna la ‘piscina naturale’ in zona Stadio – FOTO

Ogni anno è sempre la stessa storia.

Bastano un paio d’ore di pioggia intensa e la città è costretta a vivere grandi disagi tanto da non poter nemmeno uscire di casa.

Nell’area sud di Reggio Calabria, i residenti della zona Stadio, lo sanno bene. Ad ogni acquazzone si forma una ‘piscina naturale’ che vieta di fatto il passaggio delle macchine. Decine di autovetture rimangono così bloccate ed ‘in trappola’.

Dalle foto che arrivano in redazione si evince una chiara e drammatica situazione di criticità per i cittadini che abitano a piazza della Pace, costretti a rimanere in casa.