Reggio, Marra (M.A.P.): “Da possibile candidato Sindaco aprirò gli occhi ai cittadini”

“Saremo in Piazza Montecitorio per difendere la volontà del popolo e tornare presto al voto”. Le parole di Marra

Di seguito la nota del Presidente del M.A.P. Dr. Pietro Marra – Movimento Autonomo Popolare -M.A.P.:

“Ringrazio di cuore l’ associazione di volontariato Forza Reggio che nei giorni scorsi ha lanciato la proposta per la mia candidatura a sindaco nell’ area del centro destra ; da quel momento ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri e di apprezzamento nei riguardi della mia persona.

Non nascondo il mio interessamento a questa proposta che giorno dopo giorno mi sta entusiasmando a guardare avanti per la speranza che in questa città qualcosa “deve” cambiare e il pensierò che l’attuale Sindaco Falcomatà potrebbe essere riconfermato mi porta ad avere incubi notturni ; le parole dell’attuale Sindaco che si ricandida per completare quello che ha iniziato cinque anni fà portando la città alla normalità , mi ricorda la trasmissione “scherzi a parte“ , soltanto che la puntata durava circa due ore mentre quella di Falcomatà è in onda da quasi cinque anni.

Andremo a Roma e saremo presenti in Piazza Montecitorio non per farci la “scampagnata” ma perchè crediamo che questo governo nato per le “poltrone” e per gli interessi di tanti , non rappresenti la volontà del popolo e durerà meno del precedente.

Questo governo non ha proprio intenzione di tutelare gli interessi dell’ Italia come nazione sovrana , del made in Italy, della difesa dei confini e delle nostre tradizioni culturali e religiose.

Tutti quelli che esprimono considerazioni sgradevoli sulla manifestazione che si terrà lunedi mattina in Piazza Montecitorio e che ritengono la stessa “sovversiva” dovrebbero studiare di più la Costituzione e stare di meno sui social”.