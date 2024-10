Reggio, masterclass di moda con il celebre Jurji Patelli al servizio della gioventù

Il territorio reggino ha una grande opportunità, ovvero giovarsi dell’incontro e del contributo di Jurji Patelli, professionista della moda e ideatore di un prestigioso Master di formazione che mira a valorizzare la personalità e l’unicità di ogni partecipante al corso. Si tratta di una preziosa occasione non solo per chi desidera lavorare nel campo della moda ma per chiunque voglia migliorare il proprio aspetto e acquisire quelle regole che contribuiscono a fortificare l’autostima e il rapporto con se stessi.

Figlio d’arte, Jurji, ballerino di danza classica divenuto celebre come ballerino televisivo, presentatore Eventi Moda, regista e coreografo di passerelle, ha curato con pari attenzione la sua formazione culturale, conseguendo dopo il diploma di Liceo Classico la laurea in Scienze delle comunicazioni e un master biennale di Scienze comportamentali. Dal 1997 ha promosso e coordinato numerosi stages di formazione Moda & Spettacolo presso le principali strutture nazionali e internazionali. In coerenza con questo percorso prestigioso, infine, nel 2015 nasce MasterClass un progetto di formazione al “portamento”, “passerella” e “coreografia”.

In sintesi, Jurji Patelli, istrionico professionista, pone al servizio della nostra città la sua professionalità, al fine di valorizzare la nostra migliore gioventù.

I suoi “Corsi di Portamento Continuativi” (Pagina Facebook JURJIS CLASS) saranno una splendida occasione per fare della propria immagine un vero punto di forza. Chi ha fatto della propria immagine una scelta professionale, sceglie il meglio!