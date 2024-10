Reggio, “Metropoli Strategiche”: ultimi due incontri in provincia

Sta per concludersi il percorso di presentazione itinerante “Costruiamo insieme la nostra Città Metropolitana” che, nell’ambito del Progetto “Metropoli Strategiche”, sta toccando numerose tappe dell’area metropolitana.

Gli ultimi due incontri del nutrito programma si terranno questo fine settimana.

Il primo, venerdì 22 novembre, vedrà il gruppo Anci, coordinato dal Consigliere Metropolitano con delega alla Pianificazione Strategica, Fabio Scionti, riunirsi nel comune di Bova; il secondo ed ultimo meeting si terrà a San Luca il giorno successivo, sabato 23 novembre.

Si concluderà così la prima fase del percorso di incontro e confronto tra istituzioni, associazioni, sindacati e cittadini che mira a rimodulare la Città Metropolitana sulla base delle esigenze e delle istanze di chi vive quotidianamente il territorio.

Nel fine settimana appena trascorso, nelle sedi di Locri, Bovalino e Gioia Tauro, il gruppo di lavoro ANCI, che cura il Progetto, ha dato vita a un importante confronto con gli attori locali, quali Sindaci, consiglieri e rappresentanti di associazioni, oltre che tecnici di varia natura.

Indicazioni molto importanti, con proposte valide, sono state avanzate dai vari Sindaci presenti. Il minimo comun denominatore è stato il convincimento della necessità di progettare interventi che possano mettere in stretto rapporto il mare con la montagna. L’idea che è scaturita dal dibattito è che, per poter sviluppare al meglio il territorio della Locride, è necessario creare una infrastruttura che colleghi Bagnara a Bovalino, al pari della già esistente S.G.C. Rosarno-Gioiosa Jonica. Questa potrebbe essere la chiave di volta per lo sviluppo della Locride sotto tanti punti di vista, integrando le risorse esistenti sul territorio, che vanno dalla bellezza storico-archelogica, alle eccellenze enogastronomiche, passando per lo splendore del patrimonio naturalistico; tutto questo in funzione di itinerari turistici, fondamentali per il decollo di questi meravigliosi centri.