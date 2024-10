Reggio, Nonna Giovanna compie 100 anni

Un altro traguardo raggiunto da una donna reggina. La signora Giovanna Triolo è nata a Reggio Calabria il 11 marzo del 1918 ha felicemente festeggiato il suo centenario con i parenti.

Così recita la targa dedicatole in occasione del compleanno: “Non si è mai troppo grandi per raggiungere un altro traguardo o per sognare un nuovo sogno”.

La simpatica signora dichiara di avere “solo 18 anni” con 82 però di esperienza!

L’augurio di pace e serenità da parte del figlio, nuora, nipoti e tutto lo staff di Casa Eden.