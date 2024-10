Reggio, Nucera: ‘Lavoriamo ad ampio raggio con interventi mirati per i diversi bisogni’

Un incontro proficuo per riprendere ad interagire, ribadire sinergie e avviare nuovi progetti.

L’Assessore alle Politiche sociali del comune Reggio Calabria Lucia Anita Nucera ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Alzheimer “Romana Messineo” per fare il punto, dopo l’emergenza sanitaria, dei bisogni e delle progettualità da portare avanti.

“È stato un confronto a tutto tondo. L’Associazione Alzheimer, nata nel 2004 e attiva da tempo sul territorio come volontariato, svolge un ruolo importantissimo per i tanti malati e le loro famiglie. Con la presidente Lina Lizzio avevamo già avviato da tempo, una proficua collaborazione al fine di far comprendere in cosa consiste la malattia e cosa comporta la gestione di un malato di Alzheimer per i familiari. Il lavoro svolto dall’Associazione è frutto di grande professionalità ma anche di amore da parte dei volontari, spesso familiari degli stessi malati, nei confronti di coloro che vivono la malattia”.