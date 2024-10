Reggio, passeggiata sul Corso Garibaldi per Salvini: selfie e saluti con i cittadini

Passeggiata sul Corso Garibaldi per il Ministro Salvini, che arriva in Prefettura tra saluti e foto con i cittadini di Reggio Calabria

Il Consiglio dei Ministri convocato a Reggio Calabria, era inizialmente fissato per le ore 13.00. Successivamente, per permettere la visita dei Ministri nei vari punti della città, è stato posticipato alle ore 15.00.

VISITA AL GOM ED AL MUSEO ARCHEOLOGICO

Il Premier Giuseppe Conte insieme al Ministro della Salute Giulia Grillo, prima di giungere in Prefettura (sede del Cdm) hanno visitato il Grande Ospedale Metropolitano ed il Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Leggi anche

Leggi anche

PASSEGGIATA SUL CORSO PER IL MINISTRO SALVINI

Il Ministro dell‘Interno, Matteo Salvini, dopo aver visitato la tendopoli di San Ferdinando, ha invece fatto una passeggiata sul Corso Garibaldi, arrivando in Prefettura tra saluti e foto con i cittadini di Reggio Calabria.

Giuseppe Barbaro, Giovani Confagricoltura, insieme ad Emiliano Imbalzano, Consigliere Comunale rappresentante della Lega, hanno incontrato il ministro Salvini facendogli omaggio di una felpa amaranto, simbolo della città. Nel breve incontro, in una delle traverse del Corso Garibaldi, si è discusso delle prospettive per la città e delle prossime elezioni europee, il tutto concluso con una promessa di appuntamento, fra qualche settimana, per capire meglio la situazione in cui vige la città.