Reggio, pausa pranzo? Un sano rito da passare con Pepper. E poi a cena… – FOTO

Si affaccia su una delle piazze storiche di Reggio Calabria.

La nuova pizzeria/osteria Pepper di Via Cairoli 3/A Vi aspetta in pieno centro, a due passi dal Corso Garibaldi, per gustare ottimi primi, secondi e non solo.

Pepper è il luogo ideale in cui trascorrere la classica ‘pausa-pranzo‘ in totale tranquillità e relax attraverso il giusto mix di sapori e tradizioni.

Primo, secondo con contorno (patate arrosto, insalata mista, verdure grigliate) e bibita analcolica a soli 8 euro. L’offerta speciale è rivolta a tutti i lavoratori del centro storico che intendono ricaricare le batterie dopo una intensa e faticosa mattinata.

Farfalle con melenzane pomodorini e scamorza, rigatoni all’amatriciana, spaghetti all’eoliana, penne all’ortolana, rigatoni speck e gorgonzola, spaghetti pomodorino e burrata, questi alcuni dei primi piatti offerti dalla pizzeria/osteria di Via Cairoli. Tra i secondi invece, cotoletta e arrosto di vitello, salsiccia arrosto, tortino di tonno, polpo e patate.

Grazie agli ampi e comodi locali Pepper è anche la location giusta in cui cenare con prelibatezze dal sapore unico e speciali pizze rotonde e al metro.

Pepper propone anche un Menu Pizza a soli 7 euro con una pizza a scelta, una bibita analcolica e un caffè.

E tu quale preferisci? Classica o 60 cm?

Da non perdere infine il panozzo ‘formaggioso’.

Che sia pranzo o cena Pepper accoglierà i suoi ospiti in un viaggio di gusto e sapori esaltanti. Provare per credere!

Vieni a trovarci in Via Cairoli 3/A – Piazza Sant’Agostino

Per info e prenotazioni 0965.840752

Visita la pagina FB