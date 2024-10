Reggio piange la scomparsa di Amelia Mazzitelli, sempre al servizio dei più deboli

E’ arrivata nel pomeriggio la notizia che ha sconvolto Reggio e i reggini tra cui molti professionisti del mondo del volontariato, dell’associazionismo e non solo. Tante le attestazioni di affetto tra cui quella di Tonino Lacalamita (Unitalsi) che scrive sul profilo FB:

“E’ andata via in silenzio, in punta di piedi, Amelia Mazzitelli, Vice Presidente Nazionale Unitalsi, una persona gioiosa nel dare, che aveva scelto di dedicare la sua vita agli “ultimi”. L’Unitalsi perde una grande sorella che ho avuto l’onore di conoscere personalmente a Lourdes proprio quest’anno in occasione del Pellegrinaggio Nazionale; di Lei parlano come di una persona dai veri insegnamenti di carità cristiana, riservata, di grande forza d’animo e tutto questo si percepiva dal primo incontro.