Reggio, a Piazza Duomo di Reggio l’ensemble vocale dei CLAPS con le ballerine accademia di danza Hen Dance Center

Continuano gli eventi sotto l’albero di luci offerto alla città da Fattoria della Piana. Ecco l’appuntamento in Piazza Duomo Reggio Calabria di oggi, giovedì 22 dicembre, a partire dalle 17.30:

l’Ensemble vocale di gospel, pop, swing e jazz dei CLAPS con le ballerine accademia di danza HEN DANCE CENTER

A Claudia Vadalà e Claudio Bagnato (voce e musica) del duo Claps si alterneranno la voce solista di Alessia Giardini e i coristi diretti da Giuseppe Maira, accompagnati dalla chitarra solista di Davide Rosaci, per offrire alla città brani del repertorio natalizio in arrangiamenti classici jazz o swing.

Non solo musica, ma anche uno spettacolo di danza: quello dell’Accademia Hen Dance Center, diretta da Olena Honcharenko e affiliata FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta CONI), che dal 2009 continua ad ottenere importanti risultati. Nel 2016 è stata selezionata per la rappresentativa italiana del Club Azzurro FIDS: due atlete dell’Accademia, Flavia Filardo e Dalila Gioè, hanno conquistato la medaglia d’argento lo scorso 26 novembre al mondiale di Riesa nella disciplina Show Dance Adult DUO, e proprio il 22 dicembre, in occasione dell’evento intorno all’albero di piazza Duomo, riceveranno un riconoscimento dall’Amministrazione Comunale.