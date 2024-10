Calabria, presentata la VI edizione di “Felici & Conflenti”

È stato presentato il programma della sesta edizione di Felici & Conflenti, la Festa di Comunità più grande del catanzarese che dal 22 al 27 luglio animerà le comunità ai piedi del monte Reventino. Luoghi custodi di un patrimonio inestimabile di linguaggi musicali e tecniche di tradizione che l’associazione Felici & Conflenti da 7 anni si occupa di recuperare.

In cartellone musica, laboratori e stage di strumenti musicali e danze del territorio, incontri con studiosi di antropologia e etnomusicologia – con nomi di spicco come Nicola Scaldaferri, Francesco Erbani, Vito Teti e Danilo Gatto – seminari, escursioni nei siti più suggestivi delle aree interne, gastronomia locale e convivialità, nonché residenze e una mostre fotografiche, per una realtà che non vive solo una settimana ma tutto l’anno grazie a giovani ragazzi che mettono in atto pratiche di accoglienza e ripopolamento.

«Il progetto “Felici & Conflenti” nasce nel 2014 con l’intento di accrescere e diffondere la conoscenza del patrimonio coreutico-musicale del Reventino – dichiara Alessio Bressi, coordinatore del progetto – ma anche favorire la nascita di circuiti economici locali basati sulle vocazioni produttive del territorio. Una Festa di Comunità in grado di rianimare energie artistiche, culturali ed economiche agendo al tempo stesso sulle criticità che affliggono le aree interne della Calabria»

Felici & Conflenti si occupa dello studio e della trasmissione delle tradizioni musicali e coreutiche dell’area del Reventino-Savuto in particolare, e dell’intera Regione, generando al tempo stesso turismo responsabile: ogni anno questa “Festa di Comunità” registra un’importante presenza turistica proveniente da tutta Europa attratta non solo dalla musica propria di questi luoghi ma dall’ospitalità di un’intera comunità.

L’associazione promotrice, costituita da un gruppo di giovani del territorio, ricercatori e musicisti, ha deciso di dare vita ad un’esperienza singolare che si concretizza in una settimana di contatto diretto con una realtà di grande fascino e bellezza.

«Felici & Conflenti guarda alla musica della nostra regione non solo come fenomeno sonoro ma soprattutto come fenomeno culturale e sociale – dichiara Christian Ferlaino, uno degli organizzatori. Il nostro obbiettivo non si limita a trasmettere la musica, il canto e la danza dell’area nel rispetto delle idiosincrasie proprie di questo linguaggio – continua Ferlaino – ma puntiamo a trasmetterne le modalità performative del Reventino all’interno delle dinamiche sociali che le sono proprie»

Felici & Conflenti non è un festival vero e proprio, non ci sono palchi e concerti: tutti i partecipanti suonano e danzano (siano essi musicisti di tradizione o iscritti ai workshop) nelle strade e nelle piazze del paese, durante i banchetti e le feste. «Non abbiamo interesse che la musica dell’area diventi un oggetto di contemplazione – conclude Christian Ferlaino – ma che essa continui ad essere fenomeno vissuto e partecipato, un patrimonio in evoluzione grazie al contributo di quanti la praticano e la condividono».

Il programma

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019

10h 00 Piazza Visora

Presentazione e iscrizioni

Visita per le vie del paese

12h30 Villetta comunale

Pranzo di benvenuto

a seguire: La musica e il ballo dell’area del Reventino-Savuto

incontro a cura del gruppo di ricerca di Felici & Conflenti

17h 00 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

21h 00 Piazza Chjianiattu – Centro Storico di Conflenti Superiore

Cena e festa con i suonatori del Reventino

Ospiti: Suonatori e danzatori di San Mango d’Aquino (CZ)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

10h 00 Piazza Pontano

10h 30 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

13h 00Località Ardano

Pranzo sociale

A seguire “ Viaggio tra i suoni di Sicilia, dalla musica dei pastori a quella delle sale da barba” con Salvatore Vinci, Giorgio Maltese, Pasqualino Cacciola ed Elisa Messina

17h 00 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

21h 00 Piazza Chjianiattu – Centro storico di Conflenti superiore

Cena e Festa con i suonatori del Reventino

Ospiti: Suonatori tradizionali siciliani

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019

9h 00 Piazza Pontano

9h 30 partenza in auto, direzione chiesetta della Querciola

10h 00 Monastero delle sorelle povere di Santa Chiara

Colazione

Inizio escursione a cura dell’associazione Conflenti Trekking

13h 00Località Spernuzzata

Pranzo sociale

A seguire: “La trasmissione del canto e del suono in una pratica performativa integrata” a cura di Anna Maria Civico

17h 00 Rientro a Conflenti

18h 30 Sala consiliare del comune di Conflenti

Proiezione docufilm “Una storia di vita, la musica attraverso cinque generazioni” a cura di Danilo Gatto

21h 00Piazza Sant’Andrea – Centro storico di Conflenti inferiore

Cena e Festa con i suonatori del Reventino

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

10h 00 Piazza Visora

10h 30 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

13h 00 Villetta comunale

Pranzo sociale

16h00 Sala Consiliare del comune di Conflenti

Presentazione libro: L’italia che non ci sta- viaggio in un paese diverso (Einaudi editore)di Francesco Erbani.

con l’intervento di Vito Teti

18h 00 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

20h 00 Ritrovo in piazza Visora

Partenza in auto direzione San Mazzeo (si consigliano abiti caldi)

21h 00“Laghetto la Smorfia” San Mazzeo di Conflenti

Cena Sociale a cura dell’associazione “Una Voce tante Voci”

Concerto: “Polifonie Metropolitane” a cura di Canto Antico

a cura di Festa con i suonatori del Reventino

VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

10h 00 Appuntamento in Piazza Pontano

10h 30 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

13h 00 Località Ardano

Pranzo sociale

17h 00 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

ore 19:00 Piazza Chjaniattu – Centro storico di Conflenti Superiore

RROSA TRIO – Canti e sentimento nella tradizione musicale e vocale del Mediterraneo con Anna Maria Civico / Elena D’Ascenzo / Ambra Battistelli

con Anna Maria Civico / Elena D’Ascenzo / Ambra Battistelli A seguire: I giganti di Sorianello (VV)

21h 00 Piazza Visora

Cena e Festa con i suonatori del Reventino

Ospiti: CROATIAN BAGPIPES BAND

SABATO 27 LUGLIO 2019

10h 30 Località Ardano

Laboratorio di cucina sociale del Reventino

13h 00 Pranzo

16h 00 Piazza Chjianiattu – Centro storico di Conflenti Superiore

Seminario/concerto “La polifonia femminile dei paesi arbërëshe”

a cura del Prof. Nicola Scaldaferri – Università degli Studi di Milano

17h 30 Laboratori di danza e strumenti della tradizione

20h 00 Per le vie del paese

Banda Pilusa e giganti di Sorianello (VV)

21h 00 Piazza Pontano

Cena e Festa finale

PER L’INTERA DURATA DEL FESTIVAL

Mostre fotografiche:

Mostra fotografica Photocunti- Risvegli

Una Residenza Artistica fotografica

Cleto Festival – Fototopia Albidona

Allestimenti, spettacoli e installazioni:

Kalura meridionalismo, arte popolare di strada

Escursioni e visite:

Visita il territorio conflentese! Sarà possibile prenotare escursioni giornaliere a cura dell’Asd Conflenti Trekking

Laboratori per bambini

TUTTI I GIORNI LABORATORI DI: