Reggio, presto nelle sale cinematografiche ‘Sandrino – Il Film’

Nella mattinata odierna, a Reggio Calabria, presso il locale “Birri Basta”, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de: “Sandrino – Il Film”.

A distanza di due mesi dallo “stop alle riprese”, hanno presentato la pellicola il protagonista del film: Pasquale Caprì ed i co-protagonisti: Benvenuto Marra e Giorgio Casella.

Sarà il primo film a tinte comiche girato interamente a Reggio e provincia. Le riprese sono state effettuate da Gennaio ad Aprile. La produzione è caratterizzata dall’assenza di parole e di concetti anche solo vicini a mafia, ndrangheta e sequestri. Nel film si evidenzieranno le note positive e belle del nostro territorio.

Inizialmente ha preso la parola il protagonista Pasquale Caprì: “È stata una bella esperienza, abbiamo concluso la parte dedicata alle riprese. Sarà disponibile in autunno. Il personaggio Sandrino rappresenta una parte del carattere presente in ogni persona: non ignorante, ma diversamente acculturato. Non rozzo, ma diversamente fine.”