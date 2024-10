Reggio, procedono positivamente i lavori alla palestra di Ravagnese

“Siamo alle porte di ferragosto e mentre voi pensate, giustamente, a come conciliare le grigliate di carne con le cene di pesce, io penso a come farvi smaltire peso in palestra…a Ravagnese.” Con questa descrizione allegata al video a corredo dell’articolo, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, aggiorna i cittadini in merito ai lavori alla palestra di Ravagnese.

“Alla palestra di Ravagnese procedono speditamente i lavori di riqualificazione dopo qualche settimana di fermo, dovuta al ritrovamento di alcuni pezzi di amianto che dovevano essere messi in sicurezza e smaltiti cosi come previsto dalla legge. Adesso stiamo mettendo in sicurezza tutte le altre parti: stiamo lavorando sul tetto per realizzare una guaina che renderà impermeabile alle infiltrazioni d’acqua questa struttura come purtroppo era avvenuto in passato.

Questo tempio dello sport, soprattutto per la pallavolo reggina, tornerà ad essere fruibile nella nostra città. Nonostante siamo alle porte del 15 agosto, oggi sei operai erano impegnati nei lavori e questo ci fa ben sperare.”

