Reggio pronta ad accogliere la Madre al Santuario dell’Eremo

Rimandata a causa del maltempo, la processione che vede il ritorno della Sacra Effige nella sua dimora, avrà luogo oggi, domenica 3 dicembre 2017.

Il rientro della Sacra Icona al Santuario dell’Eremo è un’occasione imperdibile per i devoti reggini, che come nel mese di settembre, si incontrano per un’occasione di condivisione spirituale.

Dopo due mesi di sosta al Duomo la Madonna verrà condotta a spalla dai nostri portatori. I fedeli sono chiamati a raccolta a Piazza Duomo, dove la processione prenderà il via, come ogni anno, alle ore 15:30.

Una processione che vedrà protagonista prima le vie del Corso Garibaldi sino alla Chiesa di San Giuseppe al Corso, salirà poi da Via 2 settembre, per percorrere poi via Demetrio Tripepi e tornare nuovamente sul Corso imboccando via Tenente Panella.

Il percorso della processione ha subito qualche piccola modifica a causa dei lavori sul Corso, ma superato quel tratto la processione continuerà come di consuetudine, attraversando Piazza del Popolo, dove verrà celebrato il rito della consegna del Quadro ai frati cappuccini del Santuario dell’Eremo e dove l’Arcivescovo di Reggio-Bova, Monsignor Morosini rivolgerà il suo saluto ai volontari dell’Unitalsi e agli ammalati.

Da questo punto in poi la processione proseguirà con la tradizionale “rincorsa” che segna il via della salita del quadro fino al santuario dell’Eremo, dove la Madonna risiederà fino al prossimo settembre.

La processione si concluderà con una solenne celebrazione eucaristica.