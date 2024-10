Reggio, tutto pronto (finalmente) per la Sagra della Zucca

Dopo il rinvio, per avverse condizioni meteorologiche, l’Associazione culturale “Tre Quartieri” organizza per giorno 18 Novembre dalle ore 19,30 a Gallico Superiore in Via A.Garibaldi Trav. Esposito la 3^ edizione della sagra della Zucca.

Durante la serata si potrà gustare la ZUCCA cucinata in diversi modi. L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria. Gli ospiti della serata saranno la scuola di Danza Lion Dance di Cristina Lazzarino, Vincenzo Marcianò e Alessandro Barchetta.