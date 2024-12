Redel imbattuta, coach Cadeo: ‘Dobbiamo fare un altro step’

Ancora un successo. La Redel si conferma imbattibile, conquistando la quattordicesima affermazione consecutiva. Adesso, occhi puntati verso la terza gara in sei giorni, quella da giocarsi sul campo del Castanea di Messina.

Dopo la vittoria ottenuta contro Rende, Coach Giulio Cadeo ha fatto il punto:

“All’inizio della stagione o dopo poche giornate avevamo detto di un campionato equilibrato, la gara contro Rende è la dimostrazione che non si può sottovalutare nessuno. Se ne siamo consapevoli entriamo in campo determinati.

Ogni partita ha dinamiche diverse. Non abbiamo iniziato bene in difesa come nella gara di Barcellona. Cos’è cambiato? Una partita in più mercoledì? Ma ci alleniamo ogni giorno. Oggi comunque devo dire bravi ai ragazzi. Non abbiamo iniziato come sappiamo fare ma siamo riusciti a cambiare trend. Ne sono convinto. Non sono uno di quelli che dice che inizi male e non rientri più. Siamo riusciti a cambiare e quando cambiamo ritmo in difesa prendiamo energia in attacco”.