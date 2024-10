Reggio, il ricordo del dott. Dino Delfino dell’Associazione “Amici della Nefrologia”

È passato oltre un mese dalla dipartita del dott. Dino Delfino, medico nefrologo presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. È scomparso un eccellente medico, un autentico maestro di vita e per molti un sincero amico.

Il dott. Delfino era nato a Catona nell’agosto del 1953, si era laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina, aveva conseguito la specializzazione in Nefrologia presso l’Università di Bari, e, giovanissimo, nel 1979, era entrato a far parte della divisione di Nefrologia, fondata dal prof. Maggiore e, oggi, centro di eccellenza per il Sud.

Resterà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuto per tutto ciò che ha dato attraverso la sua luminosa testimonianza; ma per chi non l’ha conosciuto abbiamo il dovere di ricordare che una persona speciale.

Per noi volontari era un medico, preparato e responsabile, che ha svolto il suo lavoro con passione, dedizione e entusiasmo. Ma era anche un uomo straordinariamente semplice e sensibile, un amico che s’interessava di noi, del nostro servizio di volontariato e soprattutto dei problemi dei malati.

È stato…. ma resterà una guida e un esempio di umanità.

Ha svolto il suo lavoro, che amava profondamente, sino agli ultimi giorni della sua vita; la malattia non ha cambiato il suo modo di essere, sempre sorridente e gentile… la sua porta sempre aperta.

Per noi il dott. Dino resta l’espressione “della bontà….; bontà sul suo volto e nei suoi occhi, bontà nel suo sorriso e nel suo saluto, dava agli altri non solo le sue cure ma anche il suo cuore“.

Siamo certi che invisibili legami hanno creato vincoli eterni tra noi e lui che continuerà ad essere presente con il suo sorriso e il suo vivido esempio nel nostro quotidiano servizio ospedaliero.

Grazie Dino

L’Associazione “Amici della Nefrologia”