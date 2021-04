'Reggio ripartiamo', iniziativa per chiedere la riapertura delle attività

'Reggio ripartiamo', il nome dell'iniziativa prevista per martedi 6 aprile alle ore 10.00, a Piazza Italia. Le ultime restrizioni hanno ulteriormente complicato la situazione degli imprenditori, molti dei quali vicini al collasso. Da qui, la richiesta di riaprire le attività.

Sasha Sorgonà del Comitato Spinoza è tra i sostenitori dell'iniziativa.

“Bisogna essere a favore, ad ogni costo, dei commercianti che possono riaprire rispettando i protocolli di sicurezza e la sicurezza dei clienti. Purtroppo I ristori non sono soddisfacenti per coprire le spese e troppe famiglie rischiano di rimanere senza lavoro, le amministrazioni non possono lasciare inascoltato questo grido di disperazione. Per questo chiediamo un incontro al sindaco Falcomatà, l'amministrazione comunale deve farsi portavoce delle necessità dei commercianti reggini”, le parole di Sorgonà.

'Siamo penalizzati da questi provvedimenti scellerati, chiusure che non meritiamo perché discriminanti per alcune categorie a beneficio di altre', le parole di Paoluccio de Stefano e Remo Frisina, tra i promotori dell'iniziativa che rappresenta un urlo di dolore in un momento di estrema difficoltà.