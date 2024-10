Reggio, rivisitazione del romanzo “Passaggio in India”

"Passaggio in India" di Edward Morgan Forster è un romanzo poco noto che descrive il colonialismo in India

Mercoledì 29 maggio alle ore 18:00 nella Sala conferenze di San Giorgio al Corso, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito del Maggio dei libri 2019, campagna nazionale di promozione del libro giunta alla nona edizione e che punta a fare scoprire il valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, promuove la rilettura del romanzo “A passage to India” (Passaggio in India) di E. M. Forster.

Dopo il saluto di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di S. Giorgio al Corso, introduce l’incontro Maria Quattrone, già dirigente scolastico del liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Relazionerà la prof.ssa Silvana Comi, docente di Lingua e Letteratura di Lingua Inglese.

“A passage to India” (Passaggio in India) di Edward Morgan Forster è un romanzo poco noto che descrive il colonialismo in India. La protagonista del romanzo, Adela Quested, ossessionata dal desiderio di conoscere la ‘vera India’ si reca a Chandrapore in compagnia di Mrs Moore. Qui le due donne conoscono il dottor Aziz, che le invita a visitare le note e inquietanti grotte Marabar, dove avverrà un misterioso incidente. I problemi sociali legati al colonialismo e all’incontro di due culture sono il fulcro di questa brillante novella di Forster.