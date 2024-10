Reggio, Sculco su manifestazione CGIL–CISL–UIL

“A Reggio Calabria, sabato, non si chiederà la luna, ma sviluppo e crescita. Migliaia e migliaia di lavoratori, disoccupati, precari, ragazzi e ragazze e cittadini in rappresentanza del Sud e dell’Italia intera e del mondo del lavoro porteranno in piazza l’enorme disagio che pervade in profondità ed in misura sempre più crescente, inedita e drammatica, l’intero Mezzogiorno ed in particola modo la Calabria”.

E’ quanto asserisce la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco che, sabato prossimo 22 giugno, parteciperà a Reggio Calabria (assieme a una folta rappresentanza del suo movimento) alla manifestazione nazionale promossa da CGIL – CISL – UIL.

“La manifestazione, alla quale hanno dichiarato la loro convinta adesione centinaia di comuni e di amministratori locali, va ben oltre una semplice protesta, perché è il segnale di un malessere che coinvolge e affligge l’intera popolazione meridionale e quella calabrese in modo particolare. ‘Ripartiamo dal Sud’ sarà il motivo principale per richiedere, a gran voce e tutti e insieme, una nuova politica di crescita e di sviluppo per il Mezzogiorno e per la Calabria. Le ragioni ed i motivi per questa storica iniziativa ci sono tutti e sono fondati!” Spiega Flora Sculco.