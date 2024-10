Reggio, aule al freddo e bimbi senza riscaldamento. Il Comune assicura l’intervento ma l’incubo continua

E’ emergenza ‘freddo’ in alcune aule scolastiche del territorio reggino.

In particolare i locali dell’Istituto Comprensivo ‘G.Galilei – Pascoli‘ (ma non solo) a causa di un mancato rifornimento di gasolio da parte dell’amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, non sono sufficientemente riscaldati per garantire ai tanti studenti le condizioni previste dalla legge.

“Continueremo a riportare i nostri figli a casa ogni volta che la temperatura all’interno della scuola sarà troppo bassa”, scrivevano i genitori degli alunni del ‘Pascoli‘ il 17 gennaio.

Leggi anche

Proprio la scuola ‘Galilei – Pascoli‘, attraverso il dirigente scolastico dott.ssa Emilia Occhiuto, ha sollecitato più volte gli addetti ai lavori, al fine di ripristinare la grave situazione. Senza tuttavia ottenere conferme, né rassicurazioni o date certe per una possibile soluzione da parte delle istituzioni.

Leggi anche

Arriva così questa mattina la circolare della preside, che non demorde, con oggetto “Sospensione attività didattiche” indirizzata alla Città Metropolitana, al Prefetto, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e all’Ufficio Scolastico Regionale.

“Il dirigente scolastico, data la mancata fornitura di gasolio per i riscaldamenti da parte dell’amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria – si legge nella circolare – considerata l’impossibilità del funzionamento degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici, visto il d.lgs n°81/08, a tutela della salute e dell’incolumità degli alunni, dispone la sospensione delle attività didattiche con decorrenza 22 gennaio 2020 e fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente”.

La risposta della Città Metropolitana, questa volta, non si fa attendere. E’ di qualche minuto fa infatti la nota ufficiale da parte della Città Metropolitana.

«La ditta per il gasolio ha riferito che stanno attendendo in serata l’arrivo della nave di rifornimento e provvederanno già nella giornata di mercoledì 22 gennaio – spiega l’assessore comunale all’Istruzione Anna Nucera – Le prime quattro scuole in programma per la prima fornitura sono: “Galilei”, “Principe di Piemonte”, “Pascoli” e “De Gasperi”. Già inoltrata Pec con indicazioni alla ditta».

La speranza è dunque che l’incubo termini entro questa settimana e che non si senta più parlare in futuro di problemi di questa natura. Le lezioni devono andare avanti e l’istruzione non può essere interrotta, nel 2020, a causa del freddo.